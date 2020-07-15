يحل ليفربول ضيفًا على آرسنال في قمة مباريات اليوم الاربعاء 15-7-2020 من الدوري الانجليزي، والمقرر لها على ملعب الامارات شمال لندن.

يلاقي ليفربول فريق المدفعجية بطموح تعويض التعادل المخيب الذي تعرض له الفريق في الجولة الماضية أمام بيرنلي على ملعب آنفيلد روود.

وسيتوجب على رفاق محمد صلاح التعامل بقوة مع آرسنال كونه يبحث هو الآخر عن تصحيح المسار بعدما مني بهزيمة صادمة امام توتنهام في مسيرته نحو التأهل للدوري الاوروبي الموسم المقبل.

ولحساب نفس الجولة من الدوري الانجليزي (36) يستقبل مانشستر سيتي نظيره بورنموث على ملعب طيران الاتحاد، في أول لقاء للفريق بعد تبرئته من تهمة التلاعب بقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الاوروبي لكرة القدم يويفا قبل يومين.

وتقام قمة في الدوري الايطالي بين ميلان وبارما على ملعب سان سيرو لحساب الجولة 33، ويخرج منافس ميلان الرئيسي على مقعد للدوري الاوروبي “نابولي” لملاقاة بولونيا.

وفي نفس اليوم سيزور يوفنتوس المتذبذب في الجولتين الماضيتين فريق ساسولو، عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، في نفس توقيت مباراة أودينيزي ولاتسيو، والمقرر لهما بعد ساعتين فقط من ثلاث مباريات ستقام في الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش.

والتالي جميع مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 15-7-2020 والقنوات الناقلة

الدوري الانجليزي “بريميرليج”

مانشستر يونايتد ضد بورنموث | الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت (2).

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير | الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17: بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت (1،5).

بيرنلي ضد وولفرهامبتون | الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت CONNECT.

آرسنال ضد ليفربول | الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر | تنقل على قناة بي ان سبورت (1،2).

الدوري الايطالي “سيريا آ”

بولونيا ضد نابولي | الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت (4).

ميلان ضد بارما | الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت (6).

سامبدوريا ضد كاليري | الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت ماكس (5).

ليتشي ضد فيورنتينا | الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت (7).

روما ضد هيلاس فيرونا | الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت (6).

أودينيزي ضد لاتسيو | الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت (8).

ساسولو ضد يوفنتوس | الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت (4).

الدوري البرتغالي

موريرينسي ضد باكوس دي فيريرا | الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة سبورت تي فى البرتغالية (1،3).

سبورتينج براغا ضد بيلينيسيش | الساعة 20:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة سبورت تي فى البرتغالية (1،3).

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بورتو ضد سبورتينج لشبونة | الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة سبورت تي فى البرتغالية (1،3).

الدوري البولندي

جاجيلونيا بياليستوك ضد سلاسك | الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت جرينتش.

بوغون شتشتين ضد بياست غليفيسي | الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت جرينتش.

كراكوفيا ضد ليخ بوزنان | الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت جرينتش.

ليخيا غدانسك ضد ليجيا وارسو | الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت جرينتش.

الدوري الامريكي

فيلادلفيا يونيون ضد ناشفيل | الساعة 2:00 بتوقيت مصر، 12:00 بتوقيت جرينتش.

نيويورك سيتي ضد أورلاندو ستي | الساعة 2:00 بتوقيت مصر، 12:00 بتوقيت جرينتش.

فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي | الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 2:30 بتوقيت جرينتش.

سياتل ساوندرز ضد دالاس | الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

دوري البطولة الانجليزية

برينتفورد ضد بريستون نورث ايند | الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

بريستول سيتي ضد ستوك سيتي | الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

برمنجهام سيتي ضد تشارلتون أثلتيك | الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش.

نوتينجهام فورست ضد سوانزي سيتي | الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري اليوناني

أريس سالونيكا ضد باناثينايكوس | الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت جرينتش.

اوميلوس فيلاثلون هراكليوس ضد أوليمبياكوس | الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت جرينتش.

آيك أثينا ضد باوك سالونيكا | الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت جرينتش.