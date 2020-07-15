تشيلسي يصطاد عصافير الكناري ويعزز موقعه فى الدوري الانجليزي

عزز فريق تشيلسي موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

ومع تبقي مرحلتين فقط على نهاية الموسم رفع تشيلسي رصيده في المركز الثالث إلى 63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع والذي يلتقي بعد غد الخميس مع ضيفه شيفيلد يونايتد وأيضا يتفوق بأربع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس والذي يلتقي في اليوم ذاته مع مضيفه كريستال بالاس.

أما نوريتش سيتي فالمباراة بالنسبة له كانت تحصيل حاصل بعد تأكد هبوطه بالفعل إلى دوري البطولة الإنجليزية.

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ومنذ استئناف الدوري الانجليزي الشهر الماضي، حقق تشيلسي ستة انتصارات مقابل هزيمتين أخرهما كان في الجولة الماضية على ملعب شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.

وكان نوريتش أكثر جرأة في الشوط الثاني لكن تشيلسي كان له نصيب الأسد من الاستحواذ على الكرة رغم عدم صناعة الكثير من الفرص.

وتصدى كرول لمحاولة أخرى من بوليسيك في الدقيقة 75 بعد تمريرة من جيرو من فوق الدفاع كما أبعد حارس نوريتش تسديدة ويليان من ركلة حرة في الدقيقة 89.

وسيحول تشيلسي تركيزه الآن إلى كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يواجه مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي على ملعب ويمبلي يوم الأحد القادم.

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