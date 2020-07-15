تاوامبا يفتح النار على إدارة التعاون: حاولوا ابتزازي ولن أرضخ لهم.. وقوانين الفيفا تنصفني

شن الكاميروني ندر تاوامبا، لاعب فريق التعاون، هجوما ناريا ضد إدارية “سكري القصيم” حيث اتهم إدارية ناديه بمحاولة “ابتزازه” من خلال بند “الفترة المحمية”.

وقال تاوامبا فى تصريحات لصحيفة “الرياضية السعودية“، أنه لا يرغب فى البقاء بنادى التعاون، حتى لو تم رفع الراتب السنوي، مشيرًا إلى أن أزمته مع النادي القصيمي، منذ الموسم الأول.

وأوضح، أن الأزمة لم تكن خلال فترة التوقف الأخيرة بسبب فيروس كورونا، ولكنها منذ فترة طويلة جدا.

وأشار إلى عدم رغبة التعاونيين في تمديد عقده لمدة ثلاثة أشهر من أجل إكمال الموسم الجاري، مبديًا رفضه التام استنادهم إلى فقرة، اتفق عليها الطرفان صيف 2018 بمنح أفضلية تجديد العقد للموسم المقبل اختياريًّا من جانب واحد في أي وقت.

وأكد تاوامبا، أن لوائح الفيفا لا تمنح الأندية الحق في تجديد العقود تلقائيًّا بعد دخول فترة الأشهر الستة، الحرة، وفقرة التجديد الاختياري مع التعاون، كانت صالحةً حتى 1 يناير 2020، ولم تفعل الإدارة هذا الخيار حينها.

وأكمل المهاجم الكاميرون: “لم أوقِّع على أي اتفاقية تجديد، ما يجعل موقف إدارة نادي التعاون القانوني مستحيلًا، حسب توصيات فيفا التي اطلعت عليها”.

وأضاف:” تعرضت للإبتزاز في التعاون ببند الفترة المحمية ، الوارد في أنظمة فيفا، الذي ينص على أن مدة حماية عقود اللاعبين ثلاثةُ مواسم لمَن هم دون 28 عامًا، وموسمان للذين أعمارهم 28 عامًا وأكبر، وعندما وقَّعت للتعاون كنت أكبر من 28 عامًا، بالتالي مدة الحماية موسمان، وهذا ليس واضحًا لهم”.

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وكشف تاوامبا عن اتفاقه مع إدارة التعاون شفهيا في الموسم الأول على إضافة بعض الأمور في عقدٍ إلحاقي مكتوب، لكنه لم يتسلَّم أي نسخة من هذا العقد على الرغم من وعدهم له بتسليمه النسخة.

وأضاف::” استمررتُ موسمًا ثانيًا احترامًا للعقد المكتوب في نسخته الأساسية بمزايا الموسم الأول دون زيادة، على الرغم من الاتفاق الشفهي على تحسين راتبي، وتدرَّبت مع الفريق حتى 30 يونيو الماضي”.

وأردف :” لا أرغب في الاستمرار مع التعاون في الموسم المقبل حتى لو كان ذلك براتب أعلى، وأنوي إنهاء الموسم الجاري معهم، لكنَّ الإدارة لا ترغب في تمديد عقدي لمدة ثلاثة أشهر، وأثق في أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لا ينحاز إلى أي طرف، وسيتحقق من كافة المسائل”.

وأوضح تاوامبا أن هذه المشكلة لن تعيقه، ويمكن حلها سريعًا، مشددًا على رغبته في الاستمرار في الدوري السعودي.

وختم تاوامبا تصريحاته قائلا أحببت الناس والسعودية، وبعد لعبي في أوروبا، أستطيع القول إن جودة الدوري السعودي عالية، والبنية التحتية رائعة، والتنظيم مميز، لكن إن لم أجد الفرصة المناسبة مع فريق سعودي آخر، فسأبحث عن مكان مناسب لمستقبلي المهني”.

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