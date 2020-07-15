جدول ترتيب الدوري السوري الجولة 24 “استمرار صراع تشرين والوثبة”

يقدم لكم الخليج 365، جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد الجولة الـ 24، قبل جولتين على نهاية الموسم، بعنوان “استمرار صراع تشرين والوثبة”.

انتهت مباريات الجولة الـ 24 بالدوري السوري الممتاز يوم أمس الإثنين 13-7-2020، حيث حقق المتصدر “تشرين” فوزًا كاسحًا على حساب “الفتوة” بستة أهداف مقابل هدف وحيد، ليواصل صدراته جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن “الوثبة”.

وتمكن منافس تشرين المباشر على اللقب فريق “الوثبة” من الفوز على نظيره “الطليعة” بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

واستطاع صاحب المركز الثالث “حطين” من الحصول على نقاط المباراة كاملة بعدما تغلب على فريق “الساحل” بثلاثية نظيفة.

بينما واصل فريق “الجيش” الذي يحتل المركز الرابع نتائجه المخيبة، بتعادل ثانٍ على التوالي مع فريق “الاتحاد”، ولم يتذوق الفريق الملقب بزعيم سوريا طعم الفوز منذ 4 مباريات.

والتالي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز السوري بعد الجولة الـ 24

1- تشرين – عدد النقاط (53)

2- الوثبة – عدد النقاط (52)

3- حطين – عدد النقاط (49)

4- الجيش – عدد النقاط (43)

5- الاتحاد – عدد النقاط (40)

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6- الوحدة – عدد النقاط (38)

7- الشرطة – عدد النقاط (32)

8- الكرامة – عدد النقاط (30)

9- الطليعة – عدد النقاط (29)

10- الفتوة – عدد النقاط (23)

11- النواعير – عدد النقاط (19)

12- جبلة – عدد النقاط (19)

13- الساحل – عدد النقاط (19)

14- الجزيرة – عدد النقاط (7)

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