أتالانتا يمزق شباك بريشيا بسداسية وينتزع وصافة الكالتشيو

تقدم فريق أتالانتا لوصافة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بفضل فوزه الساحق على ضيفه بريشيا (6-2) اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة.



وتقمص المهاجم الكرواتي ماريو بازاليتيش دور البطولة بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 2 و55 و58.



وتكفل الهولندي مارتن دي رون والأوكراني روسلان مالينوفسكي والكولومبي دوفان زاباتا، بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى لأتالانتا في الدقائق (25 و28 و30).



وسجل إرنيستو توريجروسا ونيكولاس سباليك هدفي بريشيا في الدقيقتين الثامنة و83.



ورفع أتالانتا رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث ونقطتين أيضا عن لاتسيو صاحب المركز الرابع.



وفي نفس الجولة، يلتقي يوفنتوس مع مضيفه ساسولو، غدا الأربعاء، وفي اليوم ذاته يلتقي لاتسيو مع مضيفه أودينيزي، أما إنتر فيلعب يوم الخميس أمام مضيفه سبال.



وتوقف رصيد بريشيا عند 21 نقطة في المركز الثاني من القاع ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.

المصدر: وكالات

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