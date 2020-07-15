 تشيلسي يثبت أقدامه في المركز الثالث بتغلبه على نوريتس



تشيلسي يقبل هدية ساوثهامبتون الذي أسقط مانشستر يوناتيد في فخ التعادل الاثنين وعزز موقعه في المركز الثالث عقب تغلبه على نوريتش سيتي بهدف دون رد.



فاز تشيلسي على ضيفه نوريتش سيتي الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، بهدف نظيف الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



هدف تشيلسي الوحيد أحرزه أولفييه جيرو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع في الشوط الأول، في مباراة خرجت متوسطة المستوى وبحث خلالها الـ"بلوز" عن ضمان الفوز وتعزيز موقعهم في المركز الثالث.



بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط أمام ليستر سيتي الرابع ومانشستر يونايتد الخامس.



وحقق تشيلسي الأهم واستعاد سكة الانتصارات في توقيت مناسب كونه سيلاقي مانشستر يونايتد الأحد المقبل في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي، قبل أن يحل ضيفاً على ليفربول بطل الدوري الأربعاء المقبل في المرحلة قبل الاخيرة من البريمرليغ الذي سيختتمه على أرضه باستضافة ولفرهامبتون في 26 تموز/يوليو الحالي.



يذكر ان تشيلسي بلغ ثمن نهائي مسابقة الكأس القارية العريقة هذا الموسم حيث خسر أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 ذهابا في لندن، وسيحل ضيفا على النادي البافاريإ في الثامن من الشهر المقبل.



وسيطر تشيلسي أمام ناظري وافده الجديد من أياكس أكستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش الذي تابع اللقاء من مدرجات ملعب ستامفورد بريدج، على مجريات المباراة منذ البداية لكنه انتظر حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لترجمتها الى هدف سجله الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الدولي الأميركي كريستيان بوليسيتش.



وتابع النادي اللندني سيطرته في الشوط الثاني لكن دون أن ينجح في هز شباك حارس المرمى الدولي الهولندي تيم كرول.



المصدر: بي إن سبورت