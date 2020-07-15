رياضة | موعد مبارة مانشستر سيتي ضد بورنموث والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مبارة مانشستر سيتي ضد بورنموث والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة نارية تجمع بين مانشستر سيتي ونظيره بورنموث، مساء غدا الخميس الموافق 15 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي:-

تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، خلف ليفربول المتوج رسميا بالبطولة برصيد 91 نقطة، فيما يتواجد بورنموث في المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين في الدور الأول من الدوري الإنجليزي، انتهى بفوز السيتي بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:-

Advertisements

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: إيميريك لابورت، بينجامين ميندي، كايل ووكر، إريك جارسيا

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروينه، دافيد سيلفا

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج، رياض محرز

التشكيل المتوقع لبورنموث:-

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: لويد كيلي، دييجو ريكو، جاك ستاسي، ناثان آكي

خط الوسط: جيفرسون ليرما، جونيور ستانيسلاس، هاري ويلسون، لويس كوك

خط الهجوم: جوشوا كينج، كالوم ويلسون