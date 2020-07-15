رياضة | جوارديولا يوجه رسالة مثيرة لرئيس رابطة الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يوجه رسالة مثيرة لرئيس رابطة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، مواطنه خافيير تيباس رئيس "لا ليغا" بـ"الحسود" بعد انتقاده لقرار محكمة التحكيم الرياضي بإلغاء عقوبة منع الـ"سيتزنس" من اللعب لمدة عامين في دوري أبطال أوروبا.



وكان تيباس قد انتقد المحكمة وقال إنها لم تكن على قدر المسؤولية في القرار الذي اتخذته، بل وطالب بضرورة مراجعة هوية الهيئة التي يجب أن تتحمل مسؤولية البت في مثل هذه الشؤون.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عند سؤاله بخصوص هذه المسألة إن تيباس "يحسد" الدوري الإنجليزي. Advertisements

وأضاف المدرب ساخراً: "ربما يجب علينا في المرة المقبلة أن نستشيره حول الهيئة أو الجهة التي يجب أن نتوجه إليها".

وتابع غوراديولا: "عليك أن تركز في الدوري الإسباني، سيد تيباس، سنشارك العام المقبل في دوري الأبطال لأننا نستحق المشاركة فيه".