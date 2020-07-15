رياضة | ريال مدريد يوجه رسالة خاصة إلى جماهيره

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يوجه رسالة خاصة إلى جماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق الملكي، بعد الذهاب إلى ساحة ثيبيليس الشهيرة، في حال تتويج المرينجي بلقب الدوري الإسباني، وذلك لتجنب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد-19".

وذكر النادي المدريدي أن العالم "يدرك" خطورة الموقف، والجهود التي "يقوم بها" المجتمع لمحاربة الآثار الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.

كما أضاف البيان أن كرة القدم "تساهم في هذا"، بينما أبرز أنه تمت عودة النشاط الكروي في إطار "معقد لأقصى درجة".

وأكد البيان: "إذا شائت الظروف وتوج ريال مدريد بطلاً، لاعبونا لن يذهبوا لأماكن الاحتفالات المعتادة، وبشكل خاص ساحة ثيبيليس، ولهذا نطالب أعضاءنا وجماهيرنا، في حالة حصد البطولة، بعدم الذهاب أيضاً إلى تلك الأماكن، وفي هذا الصدد، علينا جميعا التصرف بمسؤولية كاملة لتجنب مخاطر الإصابة بالعدوى". Advertisements

ويستعد الفريق "الملكي" لاستقبال فياريال الخميس المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة لليغا، إذ أن الفوز سيعني حسم اللقب لصالحه.

ويحتل الريال الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي سيستقبل هو الآخر في نفس التوقيت أوساسونا على ملعب كامب نو.