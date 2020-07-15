رياضة | تعرف على آخر تطورات تجديد عقد أوباما مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر تطورات تجديد عقد أوباما مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يوسف أوباما، الذي سينتهي في شهر يونيو 2021.

ونجح رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور في التوصل لاتفاق مع صانع ألعاب الفريق، من أجل تمديد عقده لمدة 4 مواسم إضافية، خلال جلسة جمعتهما بمكتب رئيس القلعة البيضاء.

وطالب يوسف أوباما خلال هذه الجلسة بزيادة في راتبه السنوي، من أجل تمديد عقده، وهو ما وافق عليه مرتضى منصور، حسب ما أكدت تقارير صحفية.

Advertisements

وتحاول إدارة نادي الزمالك تأمين نجوم فريقها، من ضمنهم أوباما الذي يعد من القوام الأساسي للفرنسي باتريس كارتيرون.

يشار إلى أن هناك بعض الأخبار التي تم تداولها بشأن رحيل أوباما عن الزمالك وانتقاله إلى الأهلي، في نهاية عقده، وهو ما جعل إدارة الزمالك تتحرك سريًعا للحفاظ على نجم الفريق.

جدير بالذكر أن أوباما يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ موسم 2013-2014، ومن وقتها خاض مع الفريق الأبيض 116 مباراة، وسجل 20 هدفا، وصنع 17 هدفا آخرين.

وخرج صاحب الـ25 عاما تجربتين خلال هذه السنوات إلى الاتحاد السكندري في عام 2015 على سبيل الإعارة ووادي دجلة أيضا في عام 2016.