الامارات | نابولي يرصد 81 مليون يورو من أجل أوسيمهين

شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يرصد 81 مليون يورو من أجل أوسيمهين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل النيجيري فيكتور أوسيمهين، مهاجم ليل الفرنسي، في مفاوضات حصرية مع نادي نابولي الإيطالي، للانتقال إلى صفوفه مقابل 81 مليون يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الثلاثاء.

فبعد التخلي عن العاجي نيكولا بيبيه إلى أرسنال الإنجليزي، الموسم الماضي، بـ80 مليون يورو، يستعد الفريق الشمالي لبيع عقد صاحب 13 هدفاً هذا الموسم في الدوري الفرنسي، الذي توقف عند المرحلة الـ28 بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

ونقلت الصحيفة عن المحيط العائلي للاعب البالغ 21 عاماً أنه سافر مع رئيس النادي، جيرار لوبيز، الى جزيرة سردينيا للقاء المدير الرياضي في نابولي، كريستيانو جونتولي، لبدء مفاوضات صلبة تابعها على الهاتف رئيس نابولي، أوريليو دي لاورنتيس.

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وأضافت أن اللاعب طلب (الجمعة) من ناديه عدم مواصلة المفاوضات مع أندية أخرى، ثم أعرب عن نيته الانتقال إلى نابولي بدلاُ من اختيار مواطنه إنتر أو ليفربول بطل إنجلترا.

ويحتل نابولي المركز السادس راهناً في الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن روما الخامس، ويأمل في تحقيق مفاجأة بإخراج برشلونة الإسباني من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل معه على ارضه 1-1 ذهاباً.

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