الامارات | منتخب الإمارات يعسكر في النمسا.. وبينتو يصل الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يعسكر في النمسا.. وبينتو يصل الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب الوطني، الكولومبي خورخي لويس بينتو، أنه متشوق لبدء مهمته مع «الأبيض»، لافتاً إلى أنه بات جاهزاً للسفر إلى الإمارات يوم الأحد المقبل، مبيناً أن القائمة المبدئية التي اختارها بالتشاور مع اتحاد الكرة، والتي ضمت 36 لاعباً سيتم تقليصها إلى 24 أو 25 لاعباً في المعسكر الإعدادي المقرر إقامته بالنمسا في أغسطس المقبل.

وقال بينتو لصحيفة «إلتيميبو» الكولومبية، إنه سيخوض تحدياً جديداً بقبوله مهمة تدريب منتخب الإمارات، مشدداً على أنه يتمنّى أن يقود الفريق إلى كأس العالم، وأن يكرّر ما فعله مع منتخب كوستاريكا في نسخة البرازيل 2014، إذ من المقرر أن يسافر في طائرة مخصصة من وزارة الرياضة الكولومبية تضم 200 رياضي كولومبي يوم الأحد المقبل إلى مدريد قبل توجهه إلى دبي.

وأوضح: «أنا أحب التحدي وأتمنّى أن أقوم بعمل رائع مع منتخب الإمارات، خصوصاً أنه لم يتأهل إلى كأس العالم منذ فترة طويلة، ونأمل أن يعود الفريق إلى الواجهة على المستوى الدولي مرة أخرى».

وأضاف: «سنعمل على بناء فريق جيد، وما يساعدني على ذلك أن اتحاد الكرة لديه طموحات كبيرة وشغف لتحقيق إنجاز للكرة الإماراتية، وأرى أنه لن تكون هناك صعوبات بالنسبة لي بشأن خوض تجربة جديدة خارج أميركا اللاتينية، إذ إن كرة القدم نفسها في جميع الأماكن، وقد يتطلب الأمر فقط وضع بعض الأسس وتطبيق الأشياء غير الموجودة التي تتطلب وجودها في هذه التجربة».

وأشار إلى أن اتحاد الكرة وضع خطة تفصيلية للبدء في تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2022، وقال: «تم وضع برنامج جيد لتجهيز الفريق لمباريات تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا، إذ تم اختيار قائمة مبدئية تضم 36 لاعباً بعدما قمنا بتحليل العديد من مقاطع الفيديو، وتوثيق ذلك حتى يتم مقارنته مع ما سأشاهده على أرض الواقع عندما أقود تدريبات الفريق».

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وتابع: «الأمر الذي جذب انتباهي هو أن القائمة ستضم لاعباً أعرفه هو سيباستيان تيغالي الذي سبق له اللعب في صفوف كالداس الكولومبي في 2010، إذ إنه يلعب في الإمارات منذ سبع سنوات، وانضم في فترة الانتقالات الحالية إلى نادي النصر».

وزاد بقوله: «لقد قمت بالفعل بتقييم العديد من الجوانب الخاصة بمنتخب الإمارات، بعدما شاهدت أربع مباريات مسجلة، استفدت من خلالها في تحليل طرق اللعب المختلفة التي لعب بها الفريق، ومعرفة الطريقة التي تناسب اللاعبين، كما طلبت الحصول على مؤشرات كتلة الدهون والعضلات لكل لاعب، وأعمار كل منهم وجميع الجوانب التي تؤثر في مردود اللاعبين».

وختم المدرب الكولومبي تصريحاته بالتأكيد على أن معسكر منتخب الإمارات سيقام في النمسا، وقال: «سيكون هناك تجمع قصير للمنتخب في الشهر الجاري عقب وصولي، قبل أن تبدأ مرحلة الإعداد الأساسية بالسفر إلى النمسا لمدة ثلاثة أسابيع بداية من الأول من أغسطس المقبل، إذ إن هذا المعسكر سيتم خلاله تقليص عدد اللاعبين من 36 لاعباً إلى 24 أو 25 لاعباً، بينما الأسماء الأخرى ستكون أيضاً ضمن حسابات الجهاز الفني في الفترة المقبلة، بينما سنعود بعد ذلك إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام الأردن وطاجيكستان يومي 4 و8 سبتمبر المقبل».

المدرب يسافر من كولومبيا بطائرة مخصصة لـ 200 رياضي إلى مدريد قبل وصوله إلى دبي.

بينتو أكد أن اتحاد الكرة وضع خطة عمل تفصيلية لتحقيق حلم التأهل للمونديال 2022.

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