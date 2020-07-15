الامارات | «فتيات أبوظبي للدراجات» يستأنفن التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن «فتيات أبوظبي للدراجات» يستأنفن التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنف فريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية للإناث تدريباته الاعتيادية بعد أن تم تخفيف الإجراءات الاحترازية التي منعت الفريق من التدريبات الاعتيادية قرابة ثلاثة أشهر خاض خلالها الفريق تدريباته عن بعد من خلال «برنامج زوفت» للعالم الافتراضي الذي يتيح للدراجين التدريب وهم في منازلهم.

وقال بيان صحافي: «فور عودة الفريق للتدريبات بقيادة مدربتهم سناء المرداسي حرص الفريق على الاشتراك في فعاليات مهرجان أبوظبي الرياضي من خلال مسيرة دراجات ضمت الكثير من محبي وعشاق رياضة الدراجات الهوائية، وظهر خلالها الفريق بمستوى طيب وبمعنويات عالية، وأكد جاهزيته للظهور بمستوى أفضل خلال الموسم الجديد، والحفاظ على ما أظهره من تميز خلال الموسم الأخير الذي حقق خلاله درع التفوق العام بجداره وبفارق ست نقاط عن الوصيف فريق نادي النصر، كما حسم الفريق صدارة الترتيب العام في الفردي العام من خلال اللاعبة المميزة مريم علي محمد».

تضم قائمة الفريق مجموعة من اللاعبات: ريم الحوسني، رناد اليافعي، مزنة المرزوقي، مريم علي، مليحة علي، الجازية الكثيري، زهرة حسين، جانا سترودوم.

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من جانبها أشادت مدربة الفريق سناء المرداسي بجميع عناصر الفريق الذي يمتلك عدداً من المواهب الجديدة القادرة على التمثيل المشرف للنادي خلال منافساته الرسمية المقبلة.

واعتبرت المرداسي الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من قبل رئيس وأعضاء ومسؤولي نادي أبوظبي للدراجات وراء كل النتائج الطيبة التي تحققت الموسم الماضي.

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