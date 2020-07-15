الامارات | ليما يعود إلى دبي غداً ويقول: كان أهم أحلامي أن أشارك في كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما يعود إلى دبي غداً ويقول: كان أهم أحلامي أن أشارك في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب الوصل فابيو ليما سعادته باستدعائه للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب الوطني، التي أعلن عنها اتحاد كرة القدم الأسبوع الجاري، مؤكداً أن انضمامه إلى «الأبيض» أول الطريق لتحقيق حلمه الأكبر في كرة القدم، وهو اللعب في كأس العالم.

وقال ليما لصحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية، إنه: «طالما كان أهم أحلامي أن أشارك يوماً ما في كأس العالم، وأرى أن الإمارات قدمت لي فرصة عظيمة باختياره للانضمام إلى المنتخب الوطني، وأنا من جانبي أتمنى أن أساعد الفريق للتأهل إلى المونديال».

وأضاف: «سأبذل قصارى جهدي حتى أتمكن من المشاركة أساسياً في تشكيلة المدرب الجديد للمنتخب، الكولومبي خورخي لويس بينتو، ولا شك أنني أتوجه بالشكر إلى الأشخاص الذين وجهوا الدعوة لي بأن أصبح لاعباً في منتخب الإمارات، وأشكر الدولة بشكل عام التي رحبت بي بشكل جيد جداً ومنحتني هذه الفرصة الرائعة».

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وتحدث لاعب الوصل عن فترة التوقف الطويلة وغيابه عن التدريبات والمباريات بداعي توقف الأنشطة الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال: «سافرت إلى البرازيل مع عائلتي عقب عودة الطيران، ورغم الأحداث التي يمر بها العالم، لكني تمكنت من الاستمتاع بالإجازة مع عائلتي في البرازيل، وسأعود إلى الإمارات بحيوية متجددة كبيرة جداً، إذ سأسافر غداً إلى دبي».

ونشرت الصحيفة تقريراً عن فابيو ليما مؤكدة أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، أمامه فرصة استثنائية للعب على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن ليما سيرتدي قميص المنتخب الوطني للمرة الأولى في الأسبوع المقبل، عندما يخوض المعسكر الإعدادي الأول بالفترة من 22 إلى 27 الجاري في مدينة العين.

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