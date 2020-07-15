الامارات | شباب الأهلي يعرض 500 ألف يورو على ديوكوفيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يعرض 500 ألف يورو على ديوكوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي شباب الأهلي في مفاوضات مع اللاعب الكرواتي داميان ديوكوفيتش، للانضمام إلى صفوف «فرسان دبي»، خلال فترة الانتقالات الحالية، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام رومانية.

وأوضحت صحيفة «سبورت» أن شباب الأهلي قدم عرضاً رسمياً للكرواتي ديوكوفيتش، يتضمن حصوله على 500 ألف يورو في الموسم الواحد، مشيرة إلى أن «فرسان دبي» كان قد تفاوض مع لاعب كلوغ الروماني في فترة الانتقالات الشتوية، لكن المفاوضات لم تكتمل.

وأشارت إلى أن شباب الأهلي، في يناير الماضي، أبدى استعداداً لدفع مليون يورو في الموسم الواحد للاعب الكرواتي، مبينة أن العرض الجديد للنادي الإماراتي شهد تخفيض المقابل المادي بنسبة 50%.

وأكدت أن ديوكوفيتش علاقته ليست جيدة مع إدارة ناديه الحالي، كلوغ الروماني، بسبب عدم حصوله على مستحقاته كاملة، والرواتب المتأخرة التي لم يدفعها النادي، الذي يتولى تدريبه مدرب النصر السابق، الروماني دان بيتريسكو.

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يذكر أن القيمة السوقية للاعب الكرواتي تبلغ 1.7 مليون يورو، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، المختص بسوق انتقالات اللاعبين، إذ يبلغ ديوكوفيتش من العمر 30 عاماً، ويمتد عقده مع كلوغ حتى يونيو 2022، بعدما كان قد انضم إلى الفريق في 2017، بعقد يمتد إلى خمسة مواسم، إذ شارك لاعب الوسط مع النادي في 127 مباراة، وأحرز 13 هدفاً، ومرر 15 تمريرة حاسمة.

من جهة أخرى، علمت «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي تعاقد مع المعد البدني الإسباني أدريان أغيري، لينضم إلى الجهاز الفني لـ«فرسان دبي»، قادماً من نادي تيراسا الإسباني.

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