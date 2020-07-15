الامارات | فترة تسجيل اللاعبين تنطلق اليوم وحتى السابع من أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن فترة تسجيل اللاعبين تنطلق اليوم وحتى السابع من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ اعتباراً من اليوم وحتى السابع من أكتوبر المقبل، الفترة الرسمية الأولى لانتقالات اللاعبين في كرة القدم.

وتستعد أندية دوري الخليج العربي لتسجيل اللاعبين المواطنين والأجانب في كشوفاتها، الذين تعاقدت معهم أخيراً.

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ومن أبرز الصفقات انتقال مهاجم الوحدة سيبستيان تيغالي إلى النصر، ولاعب الظفرة خالد باوزير والوحدة خالد الظنحاني إلى الشارقة، وكذلك لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز من الشارقة إلى النصر.

ومن الصفقات الجديدة تعاقد الوصل مع المدافع البرازيلي سانتوس نيريس والأرجنتيني نيكولاس أوروز، وتعاقد العين مع البرازيلي إيريك دي مينيزيس.

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