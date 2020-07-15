شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يهزم نوريتش ويعزز موقعه في المركز الثالث لـ«البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي فوزاً ثميناً على فريق نوريتش سيتي بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، في افتتاحية الأسبوع الـ٣٦ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز عزز «البلوز» موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد ٦٣ نقطة، لينافس بقوة على المراكز المؤهله لدوري أبطال أوروبا.

وابتعد تشيلسى عن أقرب منافسيه ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، اللذان يحتلان المركز الرابع والخامس برصيد ٥٩ نقطة مع بداية الأسبوع الـ٣٦.

وكان قد انتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف مقابل لا شئ أحرزه المهاجم الفرنسي جيرو، من عرضية متقنة من زميلة بوليزيتش، واستطاع الفريق أن يحافظ على هذا الهدف طوال الشوط الثاني.

هدف تشيلسي جاء بعد سيطرة الفريق على مجريات اللقاء، ولكن دون خطورة على مرمى المنافس، حتى جاء هدف جيرو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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