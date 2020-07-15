شكرا لقرائتكم عضو الاتحاد التونسي: نحن الأقرب لاحتضان نصف ونهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث هشام بن عمران، عضو اتحاد كرة القدم التونسي، عن الأنباء التي قالت برغبة تونس في احتضان باق مباريات دوري ابطال افريقيا قائلا: "ترشحنا نحن والكاميرون لاستضافة باق مباريات دوري ابطال افريقيا منذ البداية، وبعد اعتذار الكاميرون نحن الأقرب لاحتضان نصف نهائي ونهائي البطولة".

وأضاف بن عمران في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، فرص تونس كبيرة جدا لاستضافة مباريات افريقيا المتبقية نحن لدينا الرغبة والجاهزية اللازمة، وتونس مشهود لها النجاح لتنظيم الاستحقاقات الكروية الكبيرة.

وأعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عن التقدم باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وكان كاف في انتظار موافقة الاتحاد الكاميروني ليستضيف ملعب جابوما مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني في مؤتمر صحفي: "أخطرنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاعتذار عن عدم استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "أوضحنا السبب وهو رفض الحكومة الكاميرونية استضافة المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا".

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي حتى الآن موقفه من اعتذار وأين ستقام المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.