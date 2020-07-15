شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: تدخلت في عقوبات السوبر بقرار واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة من قبل الفيفا، إنه خلع ثوب الانتماء بمجرد تعيينه رئيسا للجنة الخماسية، موضحا أن جميع القرارات التى تم اتخاذها، خضعت لمعايير العدالة واللوائح.

وأضاف الجنايني في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: أنه علم بجميع قرارات عقوبات مباراة الأهلي والزمالك قبل اعلانها بيوم واحد، والشىء الوحيد الذى تدخل فيه هو توقيت اعلان العقوبات، موضحا أنه منح اللجنة جميع الصلاحيات لاتخذا العقوبات اللازمة.

وتابع رئيس الاتحاد، أنه ناقش سيد البندراي رئيس لجنة الانضباط في قسوة العقوبات، لكن الأخير رد عليه بأنه المسئول الأول عن القرارات وهو من يُحاسب عليه.

وعن زملكاويته، قال الجنايني إن 90% على الأقل ممن شغلوا منصب رئيس اتحاد الكرة لهم انتماءات كروية، لكن المهم أن ينسى المسئول انتماءاته عند تولي المسئولية.

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وسبق للجنايني شغل منصب عضو مجلس إدارة بنادي الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ما يجعله من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرياضي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اسند في أغسطس من العام الماضي، إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

اللجنة كُلفت طبقا لبيان الفيفا، بإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، على أن يتم معاملتها بصفتها منتخبة بمعنى أنه لا يحث لأيًا من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة.