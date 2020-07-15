رضا عبد العال: الأهلي لا يحتاج صفقات أخرى حال التعاقد مع رمضان صبحي

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال نجم الزمالك الأسبق ان النادي الاهلي لا يحتاج الي صفقات أخرى حال التعاقد مع رمضان صبحي نهائيا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات تلفيزيونية، أن رمضان لاعب مميز ويستطيع قيادة الأهلي فنيا خلال السنوات القادمة ولم يحتاج الفريق الي التعاقد مع صفقات اخرى على مدار ٣ سنوات قادمة .

وكشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن نادي بنفيكا البرتغالي يقف حائلا قويا امام الأهلي لتدعيم جبهتيه اليمني واليسري، بعد اهتمام النادي البرتغالي بـ2 لاعبين يعدان من أهم اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد ، على رأسهم رمضان صبحي جناح ايسر هيدرسيفيلد الانجليزي والمعار للأهلي حتى نهاية الموسم والذى يعد أحد أهم أهداف نادي بنفيكا في الوقت الذي يسعى الأهلي لضم اللاعب نهائيا بمجرد انتهاء فترة الاعارة.

تابع شبانه في لايف " اليوم السابع " عبر برنامج مع شبانه : نفس الحال ينطبق على كريم فؤاد ظهير ايمن النجوم المعار لانبي والذي يعد واحد من اهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي لتعويض رحيل احمد فتحي والذي وقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، حيث يرغب بنفيكا ايضا في قضاء كريم فؤاد لفترة معايشة هناك، تمهيدا لضمه بشكل رسمي.