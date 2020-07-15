شكرا لقرائتكم المقاصة: لن نفرط في إيهاب جلال ولا توجد أي نيه لبيع النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال بكري سليم ، المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أن خالد أوتشو لاعب الفريق استغل ظروف كورونا قبل السفر وحاول فسخ عقده .

وأضاف بكري سليم , المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، في برنامج جمهور التالتة, على قناة on time sport 1 ، أن أوتشو حاول فسخ التعاقد بسبب المستحقات المتأخرة لدي الفريق غير أنه قبل سفره يبدو وجود عروض وأراد الانفصال ولكن هناك محاولات لإقناعه بالبقاء .

وواصل بكري ، أن إدارة المقاصة صرفت 25 من مستحقات اللاعبين ونقوم حاليا على سداد كافة المستحقات المتأخرة.

وأكد سليم أن إيهاب جلال مستمر معانا ولن نفرط في إيهاب جلال فهو من أفضل المدربين حاليا ونريد استمراره ، قائلا: إنه لا يوجد نية اطلاقا لبيع النادي ويمكن شراء أسهم من الشركة ويوجد مستثمرين من العرب والمصريين تقدماو لشراء أسهم من الشركة.

كشفت تقارير صحفية أوغندية أن خالد أوتشو لاعب وسط المقاصة يستعد لفسخ عقده مع النادي الفيومي خلال الفترة القادمة، بسبب التأخر في صرف مستحقاته المالية المتأخرة، في ظل معاناة النادي الفيومي من مشاكل مالية.

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وأكد موقع موقع Kawowo الاوغندي، أن لاعب الخط الوسط الدولي الاوغندي خالد اوتشو يستعد لفسخ تعاقده مع ناديه مصر المقاصة بسبب مستحقاته المتأخرة لمدة 7 شهور.

ترددت أنباء خلال الفترة المقبلة عن نية مسئولي النادي في بيع النادي لأحد المستثمرين في الفترة القادمة، في ظل الضائقة المالية التي يعاني ننها النادي، خاصة بعد انفصاله عن الشركة الأم "المقاصة للأوراق المالية، وتبعيته لشركة المقاصة سبورت، والمتخصصة في الاستثمارات الرياضية.

قال مصدر مسئول داخل نادي المقاصة أنه لا نية لبيع نادي المقاصة كونه نادي أهلي ومحل اقامته الفيوم ، ولكن القصة القصة تتلخص في ان شركة المقاصة سبورت المسئولة عن ادارة النادي تنوي بيع حصتها في النادي، مشيرا الى أن الشركة تملك الحصة الأكبر في النادي بنسبة 71% من اسهم النادي جميعها.

نفى المصدر وجود نية لدى إدارة النادي في بيع اللاعبين بنهاية الموسم الحالي، من أجل توفير سيولة مالية وتخطي الضائقة المالية التي تعاني منها الشركة والتي لا تجد موارد للصرف على النادي، باعبار أنها كانت تعتمد على حقوق الرعاية والبث وبيع اللاعبين ودعم الشركة الأم في الاتفاق على النشاط الرياضي بالنادي.