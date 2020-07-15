شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: المجاملات بقطاع الناشئين في المدرب أخطر من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق أن المجاملة في قطاع الناشئين في المدرب أخطر من المجاملة في اللاعب لأن لاعب الكرة بمجرد ما يعتزل الكرة يتم تعيينه مباشرة في قطاع الناشئين واستقدام مدرب قليل الخبرات تكون كفيلة بعدم تعليم اللاعبين الصغار ويضطر النادي لشراء لاعبين من الخارج بدلا من لاعبي قطاع الناشئين.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: المدرب لابد أن يحصل على دراسات ويمر بمراحل كثيرة قبل أن يدرب اللاعب الأكبر لأن تدريب الفرق الكبيرة أسهل من الفرق الصغيرة لأن اللاعب الكبير يعلم صملحته ولكن الصغار بحاجة لتنمية مهاراتهم.

تابع: "كنت ماسك الناشئين في الاهلي كان عندنا لاعب والده صحفي كبير الولد لاعب كويس لكن ممكن ميكونش هو لاعب الاهلي مكانش ابو تريكة مثلاً لاعب جيد لكن مش سوبر بس مش عشان انا اهلاوي نسبة المجاملة في قطاع ناشئي الأهلي متزيدش أبداً عن 1%.

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استطرد: الأهلي والزمالك مختلفين في إخراج اللاعبين من قطاع الناشئين عن باقي الفرق لصعوبة تصعيد عدد كبير من الناشئين للفريق الأول بسبب المنافسة واللعب على البطولات.

أضاف: أتمنى تكون آخر بطولة لفرق الناشئين 18 سنة وبعد تخطي السن يتم إعارة اللاعبين المميزين لتفريغ الأندية الأهلية من تخزين اللاعبين، وهل يعقل أن يكون هناك لاعب 21 سنة ويقال عليه ناشئ؟.