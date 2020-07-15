شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: اتحاد الكرة مش برنامج ما يطلبه المستمعون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة من قبل الفيفا، أنه اتحاد الكرة مش برنامج من يطلبع المستمعون، موضحا أن اللائحة وتطبيقها كان تحديا كبيرا لم تكن الأندية معتادة عليها قائلا: "قبل تولينا لم يكن هناك لجنة انضباط في الاتحاد، ومنذ أن توليت المسئولية أسست اللجنة لأنها أساسية".

وأضاف الجنايني في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، "محدش يحاسب حد على انتمائه، هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتماءاتنا تماماً".

وعن القرارات: "قال طبقت اللائحة حرفيًا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القرارات لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل"

وسبق للجنايني شغل منصب عضو مجلس إدارة بنادي الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ما يجعله من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرياضي.

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كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اسند في أغسطس من العام الماضي، إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

اللجنة كُلفت طبقا لبيان الفيفا، بإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، على أن يتم معاملتها بصفتها منتخبة بمعنى أنه لا يحث لأيًا من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة.