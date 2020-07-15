شكرا لقرائتكم أحمد سامي: كهربا بديل جيد لـ رمضان صبحي حال رحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد احمد سامي المدير الفني لطلائع الجيش السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا سيكون لديل مناسب جدا للأهلي حال رحيل رمضان صبحي عن الفريق الفترة القادمة.
وأضاف سامي في تصريحات تلفزيونية، أن كهربا لاعب مميز ولديه قدرة على القيام بنفس الدور الذي يقدمه رمضان صبحي في هذا المكان .
وتابع أن الأهلي يمتلك لاعبين مميزين وبدائل على اعلى مستوى ولديهم القدرة على المنافسة بجميع البطولات.
وقرر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى مقاضاة مول شهير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بعد تسريبه فيديو له مع خطيبته.
ونشر كهربا من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، صورة له علق عليها مؤكداً ،ساخراً: "ده جراج مول ودى خطيبتي ما كنتش أعرف إننا هنطلع حلوين كده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المكان".
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