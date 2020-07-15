شكرا لقرائتكم خالد الغندور يدعو لمبادرة تهدئة بين قطبي الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية خروج مبادرة تهدئة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

أضاف خالد الغندور خلال مقدمة برنامجه أن يتبنى المبادرة كبار العائلة في مصر كل المصريين أهلاوي وزملكاوي بيننا السياسي والرياضي وجميع الفئات.

أوضح خالد الغندور انه يطالب بتدخل العقلاء حتى نتمكن من فرض الهدوء على قطبي الكرة المصرية وأن يكون التنافس فقط في الملاعب ولا أن تكون العلاقة بين الطرفين دون إحداث فتنة.

دافع خالد الغندور كابتن نادي الزمالك سابقاً عن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في واقعة الفيديو المسيء الذي تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية بشأن سب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وقال خالد الغندور في مقدمة برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية إن مرتضى منصور رئيس النادي نفى جملة وتفصيلا ما تم تداوله في الفيديو.

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وشدد خالد الغندور أنه وعقب نهاية بطولة أمم أفريقيا وتحديد بعام 2009 جاءه كريم حسن شحاتة الإعلامي الشهير لتسجيل صوته فقط في مسلسل إذاعي وانه سيتم الوصول الى النبرة وضبطها والمسئولين وقتها سيقومون بوضع ذلك في السيناريو بدون أن أذهب.

وأذاع الغندور فيديو يؤكد انه الحقيقي وأن الصوت التي تم تداوله في الفيديو المسيء مركب وبالتالي أطالب الجميع التأكد من شكواهم خاصة وأن مرتضى منصور نفسه أعلن انه مفبرك وأنه يقدر ويحترم النادي الأهلي بالشكل اللائق.

وتحدث خالد الغندور انه سبق وأن تلقى مكالمة هاتفية من شخص يتحدث باللهجة القطرية يهدده فيها الا انه أغلق تليفونه وأن الأمر يعد مجموعة من الحروب التي يتعرض لها رئيس النادي.

واستطرد خالد الغندور في حديثه قائلاً: "مرتضى منصور نفسه يتمنى تحقيقات النائب العام ليؤكد أن الفيديو مفبرك خاصة وأنه يشعر بالظلم ونفس الحال الخطيب لجأ للقضاء ليتأكد هو الآخر حتى يحافظ على حقوقه".