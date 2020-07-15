شكرا لقرائتكم مدرب الأحمال منتخب مصر السابق: صلاح يمتلك مهارات ساعدته للوصول للعالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف انطونيوس ساريوجلو، مدرب الأحمال لمنتخب مصر السابق في الجهاز الفني للأرجنتيتى هيتكور كوبر، الفترة التي قضامها مع المنتخب الوطنى بأنها تجربة رائعة ومميزة مع منتخب مصر وشرف عظيم وتجربة ناجحة للغاية ومنتخب مصر ملئ باللاعبين المميزين".

وأضاف مدرب الأحمال لمنتخب مصر السابق، في برنامج جمهور التالتة، على قناة on time sport 1 ، قائلا طارق حامد يمتلك درجة عالية من الناحية البدنية بجانب تريزيجيه ووردة ومحمد صلاح وأحمد فتحي ، مضيفا منتخب مصر كان يملك مجموعة قوبة للغاية من اللاعبين وبخاصة المحترفين ".

وواصل انطونيوس ساريوجلو، "الحضري خارج المنافسة ومختلف عن كل اللاعبين رائع ومحترف ولديه روح قتالية كبيرة يعشق كرة القدم ولديه قدرة كبيرة على العطاء وحالة استثنائية سواء في لياقته البدنية أو شخصته القوية ".

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وتابع انطونيوس حديثه عمل أخصائي التغذية مهم جدا بالنسبة لن لأنه برنامج خاصا لكل اللاعبين وبناء عليه "أقوم بوضع برنامج ، مؤكدا أن محمد صلاح يمتلك العديد من المهارات التي ساعدته للوصول الى هذه الحالة من التألق، وكان في قمة الاحترافية والالتزام في المنتخب وكان حريصا على التطور في كل تدريب.

وأكد أن إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا كانت صدمة كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر سواء في الجهاز الفني أو للاعبين، معتبرا مباراة مصر أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018 كانت الأصعب في جهاز هيتكور كوبر والتي تأهلنا من خلالها إلى مونديال روسيا.