شكرا لقرائتكم مفاجآت فى لائحة اتحاد الكرة تقلب موازين العملية الانتخابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الاعلامى إبراهيم فايق ، عن وجود مفاجآت في لائحة اتحاد الكرة تقلب موازين العملية الانتخابية بحسب اللائحة الجديدة المرسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الى اتحاد الكرة المصري.

وتطرق فى برنامجه جمهور التالتة, على قناة on time sport 1 ، على الحديث عن المادة 37 من لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المرسلة الى اتحاد الكرة القدم المصري قائلا بأن المادة تنص على أن المجلس سيكون مكون من 9 أعضاء رئيس و7 أعضاء ومقعد نسائي.

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وواصل حديثه أنه فى الاجتماع الأول بعد الانتخابات يتم التصويت على اختيار نائب أول ونائب ثاني ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون نائب أول، مضيفا أن جميع المرشحين سيخضعون لفحص النزاهة .

وتابع فايق حديثه قائلا أن مجلس اتحاد الكرة مدته 4 سنوات أو حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية القادمة ايهما أقرب والدورة ستكون 2021 أي لمدة سنة واحدة فقط وسيتم حل المجلس لعمل انتخابات جديدة كما أن المجلس القادم سيكون 3 سنوات فقط لان الدورة الأولمبية ستكون حينها 2024 وسيتم الدعوة لانتخابات جديدة من بعدها