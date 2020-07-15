محمد فاروق: الأهلي يرفع عرضه الى 3.5 مليون يورو لشراء عقد رمضان صبحي

جدة - عمرو شويل قال محمد فاروق نجم النادي الاهلي ان مسؤولي الاهلي رفع القيمة المالية لشراء عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الانجليزي خلال الايام القادمة لرغبة فايلر باستمرار اللاعب مع الفريق.

واضاف فاروق ان السبب الرئيسي لعودة فايلر لقيادة النادي الاهلي عقب الراحه التي حصل عليها ، هي رغبة ادارة القلعة الحمراء بالتمسك باستمرار اللاعب وشراء عقده من النادي الانحليزي.

كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن نادي بنفيكا البرتغالي يقف حائلا قويا امام الأهلي لتدعيم جبهتيه اليمني واليسري، بعد اهتمام النادي البرتغالي بـ2 لاعبين يعدان من أهم اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد ، على رأسهم رمضان صبحي جناح ايسر هيدرسيفيلد الانجليزي والمعار للأهلي حتى نهاية الموسم والذى يعد أحد أهم أهداف نادي بنفيكا في الوقت الذي يسعى الأهلي لضم اللاعب نهائيا بمجرد انتهاء فترة الاعارة.

تابع شبانه في لايف " الخليج 365" عبر برنامج مع شبانه : نفس الحال ينطبق على كريم فؤاد ظهير ايمن النجوم المعار لانبي والذي يعد واحد من اهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي لتعويض رحيل احمد فتحي والذي وقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، حيث يرغب بنفيكا ايضا في قضاء كريم فؤاد لفترة معايشة هناك، تمهيدا لضمه بشكل رسمي.