شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو منتخب السلاح يخضعون لمسحة كورونا في المركز الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو منتخب السلاح، اليوم الثلاثاء، لإجراء المسحات الخاصة بكورونا للاعبى المنتخب فى جميع الأسلحة بالمركز الأولمبى بالمعادي، للتأكد من سلامتهم قبل السفر إلى الغردقة يوم 16 من نفس الشهر للدخول فى معسكر مغلق من أجل خروج اللاعبين من أزمة إيقاف النشاط لمدة أكثر من 3 أشهر لاستعادة الحالة النفسية الجيدة ،وأكد عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح أن المعسكر يضم المنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تستهدف أيضا التأهل إلى الدورة الأولمبية المؤجلة إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا .

وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات ، ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا ، وقرر اتحاد السلاح إستكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .

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