شكرا لقرائتكم خبر عن بكرى سليم: لا نية لبيع نادى المقاصة.. وأوتشو طلب فسخ عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بكرى سليم المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أنه لا نية لبيع النادى، خاصة أنه مُشهر كنادى أهلى، لافتًا إلى أن الشركة التى ترعى النادى مرت بأزمة مالية فى الفترة الأخيرة مثل العديد من الشركات التى تضررت جراء جائحة انتشار فيرس كورونا، ومن المتوقع أن تتنازل الشركة عن بعض الأسهم لأحد المستثمرين للعمل على النهوض بالفريق مرة أخرى، وأضاف بكرى سليم خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن المقاصة سبورت تمتلك عدد من العروض من مستثمرين عرب وأجانب ومصريين لشراء عدد من أسهم الشركة فى رعاية فريق المقاصة، ومن المنتظر تحديده خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا إن نادى المقاصة سيظل كما هو دون تغير.

أردف المدير التنفيذى للنادى الفيومى، إنه تم حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، وتم صرف 2.5% من رواتبهم فى الأسبوع الماضى على أن يتم جدولة المبالغ المتبقية على الأشهر المقبلة، وعن خالد أوتشو أكد بكرى سليم أن اللاعب طلب فسخ تعاقده مع المقاصة بداعى حصوله على بعض العروض الأخرى، إلا أن النادى لم يفرط فى خدمات اللاعب فى الوقت الحالى.

Advertisements

ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء غدٍ الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.