بكرى سليم: لا نية لبيع نادى المقاصة.. وأوتشو طلب فسخ عقده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بكرى سليم المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أنه لا نية لبيع النادى، خاصة أنه مُشهر كنادى أهلى، لافتًا إلى أن الشركة التى ترعى النادى مرت بأزمة مالية فى الفترة الأخيرة مثل العديد من الشركات التى تضررت جراء جائحة انتشار فيرس كورونا، ومن المتوقع أن تتنازل الشركة عن بعض الأسهم لأحد المستثمرين للعمل على النهوض بالفريق مرة أخرى، وأضاف بكرى سليم خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن المقاصة سبورت تمتلك عدد من العروض من مستثمرين عرب وأجانب ومصريين لشراء عدد من أسهم الشركة فى رعاية فريق المقاصة، ومن المنتظر تحديده خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا إن نادى المقاصة سيظل كما هو دون تغير.
أردف المدير التنفيذى للنادى الفيومى، إنه تم حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، وتم صرف 2.5% من رواتبهم فى الأسبوع الماضى على أن يتم جدولة المبالغ المتبقية على الأشهر المقبلة، وعن خالد أوتشو أكد بكرى سليم أن اللاعب طلب فسخ تعاقده مع المقاصة بداعى حصوله على بعض العروض الأخرى، إلا أن النادى لم يفرط فى خدمات اللاعب فى الوقت الحالى.
ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء غدٍ الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.
كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.
ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.
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