مصير إيهاب جلال من الاستمرار بالمقاصة أو الرحيل بالموسم المقبل بسبب الأزمة المالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو بنادي المقاصة، عن مصير إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي من الاستمرار في قيادة المقاصة بالموسم الجديد أو يرحل في ظل ظروف النادي المالية الصعبة، وصعوبة تحقيق الإدارة لطموحاته في المنافسة على تحقيق مراكز متقدمة بجدول الدوري كما فعلها في ولايته الأولى بتدريب أبناء الفيوم.
وينتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية مع الاسماعيلي وانبي واحد اندية الممتاز ايضا.
ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.
كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.
ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.
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