7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020 فى مقدمتها ، إجراء مسحات كورونا للحكام يوم الخميس

الأهلي يطالب وزير الرياضة رسميًا بإزالة لافتات «القرن» من محيط الزمالك

تقدم النادي الأهلي بمذكرة اليوم، الثلاثاء، إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة لافتات «الزمالك نادي القرن الحقيقي» التي قام مسئولو الزمالك بتعليقها في محيط ناديهم وأعلى مبانيه، وعزز النادي الأهلي طلبه بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية السبت الماضي، والذي تناولته كل وسائل الإعلام، وأكد البيان الحقيقة الراسخة والتي لا تقبل التزييف أو التغيير بأن علامة «نادي القرن» مملوكة حصرياً للنادي الأهلي، حيث قام بتسجيلها عام ٢٠٠٧ بعد استيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأن هذه العلامة المسجلة تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

عبد العاطى فى قائمة انتظار صفقات الزمالك خلال ميركاتو الصيف

أصبح محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، على قائمة انتظار صفقات الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، حيث كشف مصدر مطلع بالفريق الدجلاوى عن أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون معرفة موقف بيراميدز من الاستغناء عن خدمات نبيل عماد دونجا، الذى أبدى رغبته فى الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة بداية من الموسم المقبل، وأضاف المصدر أن الزمالك وضع محمد عبد العاطى على قائمة الانتظار، بحيث إذا لم تنجح مفاوضات ضم نبيل عماد دونجا من بيراميدز، سيكون عبد العاطى هو الخيار الثانى أمام الفريق الأبيض، ومن ثم بدأ المفاوضات مع مسئولى وادى دجلة لحسم الصفقة.

مران الأهلي.. فقرة بدنية وأخرى للتصويبات و"تراي ماتش"

خاض فريق الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، مرانًا قويًا على ملعب التتش تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، كما خاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيديو.. ساسى يستمتع بالسباحة.. و"زيزو" تحت أشعة الشمس فى معسكر الزمالك Advertisements قضى لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك أوقات فراغهم على حمام السباحة، خلال تواجدهم فى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا ببرج العرب فى الإسكندرية، حيث استغل اللاعبون فترة عدم خوض التدريبات للاستمتاع بمياه "حمام السباحة" المتواجد فى الفندق، قبل العودة مجددًا للمران الجماعى استعدادًا لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، ونشر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مقطع فيديو قصير عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، خلال جلوسه تحت أشعة الشمس أمام حمام السباحة، كما ظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى خلال استمتاعه بالسباحة. إجراء مسحات كورونا للحكام يوم الخميس.. والمعسكر الجمعة قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بالتنسيق مع مسئولي اللجنة الخماسية، إجراء مسحات كورونا لحكام الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل، على أن يتم تقسيم الحكام والبالغ عددهم 150 حكمًا على 5 أفواج، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل.