- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020 فى مقدمتها ، إجراء مسحات كورونا للحكام يوم الخميس
الأهلي يطالب وزير الرياضة رسميًا بإزالة لافتات «القرن» من محيط الزمالك
تقدم النادي الأهلي بمذكرة اليوم، الثلاثاء، إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة لافتات «الزمالك نادي القرن الحقيقي» التي قام مسئولو الزمالك بتعليقها في محيط ناديهم وأعلى مبانيه، وعزز النادي الأهلي طلبه بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية السبت الماضي، والذي تناولته كل وسائل الإعلام، وأكد البيان الحقيقة الراسخة والتي لا تقبل التزييف أو التغيير بأن علامة «نادي القرن» مملوكة حصرياً للنادي الأهلي، حيث قام بتسجيلها عام ٢٠٠٧ بعد استيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأن هذه العلامة المسجلة تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.
عبد العاطى فى قائمة انتظار صفقات الزمالك خلال ميركاتو الصيف
أصبح محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، على قائمة انتظار صفقات الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، حيث كشف مصدر مطلع بالفريق الدجلاوى عن أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون معرفة موقف بيراميدز من الاستغناء عن خدمات نبيل عماد دونجا، الذى أبدى رغبته فى الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة بداية من الموسم المقبل، وأضاف المصدر أن الزمالك وضع محمد عبد العاطى على قائمة الانتظار، بحيث إذا لم تنجح مفاوضات ضم نبيل عماد دونجا من بيراميدز، سيكون عبد العاطى هو الخيار الثانى أمام الفريق الأبيض، ومن ثم بدأ المفاوضات مع مسئولى وادى دجلة لحسم الصفقة.
مران الأهلي.. فقرة بدنية وأخرى للتصويبات و"تراي ماتش"
خاض فريق الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، مرانًا قويًا على ملعب التتش تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، كما خاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
فيديو.. ساسى يستمتع بالسباحة.. و"زيزو" تحت أشعة الشمس فى معسكر الزمالك
قضى لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك أوقات فراغهم على حمام السباحة، خلال تواجدهم فى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا ببرج العرب فى الإسكندرية، حيث استغل اللاعبون فترة عدم خوض التدريبات للاستمتاع بمياه "حمام السباحة" المتواجد فى الفندق، قبل العودة مجددًا للمران الجماعى استعدادًا لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، ونشر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مقطع فيديو قصير عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، خلال جلوسه تحت أشعة الشمس أمام حمام السباحة، كما ظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى خلال استمتاعه بالسباحة.
إجراء مسحات كورونا للحكام يوم الخميس.. والمعسكر الجمعة
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بالتنسيق مع مسئولي اللجنة الخماسية، إجراء مسحات كورونا لحكام الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل، على أن يتم تقسيم الحكام والبالغ عددهم 150 حكمًا على 5 أفواج، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل.
الخطيب يوجه منابر الأهلي الإعلامية بعدم تناول أي معلومات عن تحقيقات النيابة
أصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي توجيهاته لكل المنابر الإعلامية المملوكة للأهلي بشأن ما يتم تداوله بخصوص البلاغات التي تقدم بها للنيابة العامة عن نفسه أو بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي، وطلب عدم تناول أو إصدار أي معلومات في هذا الشأن، وأن التحقيقات بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.