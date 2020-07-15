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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يطالب وزير الرياضة رسميًا بإزالة لافتات «القرن» من محيط الزمالك
الأهلي يطالب وزير الرياضة رسميًا بإزالة لافتات «القرن» من محيط الزمالك
عبد العاطى فى قائمة انتظار صفقات الزمالك خلال ميركاتو الصيف
مران الأهلي.. فقرة بدنية وأخرى للتصويبات و"تراي ماتش"
فيديو.. ساسى يستمتع بالسباحة.. و"زيزو" تحت أشعة الشمس فى معسكر الزمالك
إجراء مسحات كورونا للحكام يوم الخميس.. والمعسكر الجمعة
الخطيب يوجه منابر الأهلي الإعلامية بعدم تناول أي معلومات عن تحقيقات النيابة
اعتراف جزائري يُعيد خطايا التحكيم الأفريقى ضد الأهلى.. فيديو
فايلر يرفض طلب تعديل موعد التدريبات الجماعية لهذا السبب
أجاى وجيرالدو يفاجآن الأهلى بهذا الطلب قبل عودة الدورى
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