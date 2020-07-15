شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يطالب وزير الرياضة رسميًا بإزالة لافتات «القرن» من محيط الزمالك

الأهلي يطالب وزير الرياضة رسميًا بإزالة لافتات «القرن» من محيط الزمالك

عبد العاطى فى قائمة انتظار صفقات الزمالك خلال ميركاتو الصيف

مران الأهلي.. فقرة بدنية وأخرى للتصويبات و"تراي ماتش"

فيديو.. ساسى يستمتع بالسباحة.. و"زيزو" تحت أشعة الشمس فى معسكر الزمالك إجراء مسحات كورونا للحكام يوم الخميس.. والمعسكر الجمعة Advertisements

الخطيب يوجه منابر الأهلي الإعلامية بعدم تناول أي معلومات عن تحقيقات النيابة

اعتراف جزائري يُعيد خطايا التحكيم الأفريقى ضد الأهلى.. فيديو فايلر يرفض طلب تعديل موعد التدريبات الجماعية لهذا السبب