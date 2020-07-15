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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يطالب وزير الرياضة رسميًا بإزالة لافتات «القرن» من محيط الزمالك

الأهلي يطالب وزير الرياضة رسميًا بإزالة لافتات «القرن» من محيط الزمالك

 

الأهلي يطالب وزير الرياضة رسميًا بإزالة لافتات «القرن» من محيط الزمالك

 

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