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لاعب المقاصة يستعد لفسخ عقده بسبب مستحقات 7 أشهر متأخرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية أوغندية، عن أن خالد أوتشو لاعب وسط المقاصة يستعد لفسخ عقده مع النادي الفيومي خلال الفترة المقبلة، بسبب التأخر في صرف مستحقاته المالية المتأخرة، في ظل معاناة النادي الفيومي من مشاكل مالية.

على جانب آخر، ينتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل حتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

 

 

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الإسماعيلية مع الإسماعيلي وإنبي وأحد أندية الممتاز أيضا.

 

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ويبدأ  فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز العسكري.

 

كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.

 

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس في صفوف الفريق، علما أن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.

 

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