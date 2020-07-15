شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاصة يستعد لفسخ عقده بسبب مستحقات 7 أشهر متأخرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية أوغندية، عن أن خالد أوتشو لاعب وسط المقاصة يستعد لفسخ عقده مع النادي الفيومي خلال الفترة المقبلة، بسبب التأخر في صرف مستحقاته المالية المتأخرة، في ظل معاناة النادي الفيومي من مشاكل مالية.
على جانب آخر، ينتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل حتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الإسماعيلية مع الإسماعيلي وإنبي وأحد أندية الممتاز أيضا.
ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.
كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.
ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.
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