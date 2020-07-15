شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف .. مشوار الزمالك في الموسم الحالي قبل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق الكرة الأول في الاستعدادات الجدية لعودة التدريبات استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، حيث خضع بعض لاعبي الفريق لقياسات بدنية تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة دكتور محمد أسامة ، فيما خضع اللاعبون لإجراءات مسحة كورونا أمس علي ان تظهر نتيجتها رسميا خلال الساعات المقبلة.

قبل عودة النشاط رسميا داخل فريق الكرة بالزمالك نستعرض اهم أرقام فريق الزمالك في الموسم الحالي محليا وافريقيا قبل فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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