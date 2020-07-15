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محمود الشامي يجتمع بأندية الغربية استعدادًا لانتخابات اتحاد الكرة.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الشامي المرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره القدم في الانتخابات المقبلة، جلسة مع أندية الغربية بناء على دعوة من هذه الاندية بأحد الأماكن في مدينة طنطا وبحضور أكثر من ١١ ناديًا لمناقشة تطورات المرحلة المقبلة والحديث عن اللائحة الجديدة وبنودها والشروط الواجب مراعاتها لتحديد حقوق الأندية داخل اللائحة مثل رابطة الاندية المحترفة لجميع الدرجات وتحديد عملية الدعم المالي للأندية في اللائحة، فيما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردًا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجاري

وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتغيير اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجاري وفقًا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لا مانع من إقامة الجمعية العمومية غير العادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التي لها حق الحضور

أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأي اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجري التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.

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