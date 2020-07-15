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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامي يجتمع بأندية الغربية استعدادًا لانتخابات اتحاد الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الشامي المرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره القدم في الانتخابات المقبلة، جلسة مع أندية الغربية بناء على دعوة من هذه الاندية بأحد الأماكن في مدينة طنطا وبحضور أكثر من ١١ ناديًا لمناقشة تطورات المرحلة المقبلة والحديث عن اللائحة الجديدة وبنودها والشروط الواجب مراعاتها لتحديد حقوق الأندية داخل اللائحة مثل رابطة الاندية المحترفة لجميع الدرجات وتحديد عملية الدعم المالي للأندية في اللائحة، فيما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردًا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بشأن إقامة الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.
وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة الجمعية العمومية غير العادية لتغيير اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجاري وفقًا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لا مانع من إقامة الجمعية العمومية غير العادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التي لها حق الحضور.
أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأي اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجري التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.
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