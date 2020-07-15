شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة غامضة من فايلر لصالح جمعة.. وصفحة الأهلي: نترك لكم التعليق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، صورة من مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث ظهر رينيه فايلر ينظر إلى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بنظرة غامضة، خاصة أن السويسري كان قد سمح لصالح مؤخرًا بالعودة إلى تدريبات الفريق الأحمر بعد فترة من التدريب الانفرادي بسبب عدم الالتزام والتصريحات الصحفية التي أدلى بها ضد مدرب الأهلي، وعلقت صفحة الأهلي "نترك لكم التعليق المناسب ???? نترك لكم التعليق المناسب ....❗️????

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وخاض فريق الأهلي مرانًا قويًا على ملعب التتش تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، كما خاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتصويب على المرمى، وقام رينيه فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية، ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم 23 يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للارتباطات المقبلة.

على صعيد متصل، خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، في المران وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي نفذها الفريق في التدريبات خلال المرحلة الماضية، وشارك حمدي فتحي في الـ«تراي ماتش»، بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.