شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية نتيجة المسحة الرابعة للاعبى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيجة العينة من المسحة الرابعة للاعبى فريق طنطا والجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين سلبية، خلال تواجدهم بمعسكر مغلق فى برج العرب بالإسكندرية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، فقد أجرى اللاعبون والجميع في فريق الكرة مسحة رابعة وجاءت نتيجتها سلبية للجميع في الفريق، فيما قرر مجلس إدارة طنطا برئاسة فايز عريبى فسخ التعاقد مع الثنائى الأفريقى تاديو لوانجا وماريو بيرنارد نظرًا لعدم الحاجة لجهودهما بناء على رغبة أيمن المزين المدير الفنى لأبناء السيد البدوى، الذى لم يستعن بالثنائى خلال الفترة الماضية، بالإضافة لرغبة الإدارة فى تقليص عدد المحترفين، ولم يظهر أى محترف بطنطا بالشكل المطلوب الأمر الذى دفع المدير الفنى أيمن المزين للموافقة على إنهاء مشوار الثنائى سالف الذكر مع الفريق بالرغم من استكمال الموسم بداية من السادس من أغسطس المقبل.

ويخوض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين معسكرا مغلقًا بمدينة برج العرب فى الإسكندرية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والذى سوف يستمر لنهاية منافسات البطولة ، وقرر أيمن المزين ضم لاعبى من قطاع الناشئين خلال معسكر الفريق بالإسكندرية وذلك للاستعانة بهم خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز، حيث يضم 34 لاعبًا، ويقترب ستاد المكس بالإسكندرية من استضافة مباريات فريق طنطا عقب استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وذلك بسبب أعمال الصيانة فى ستاد نادى طنطا ويأتى هذا عقب اتصال هاتفى بين فايز عريبى رئيس النادى وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.