شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: الإمارات تطلب استضافة مباراة السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف ”الخليج 365” عن أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تلقت، اتصالات من مسئولين في الاتحاد الإماراتى لكرة القدم يطلبون فيه استضافة مباراة السوبر المصرى التي تجمع بين بطل الدورى وبطل كأس مصر للمرة الخامسة حيث سبق للإمارات استضافة السوبر المصرى 4 مرات من قبل.

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تابع شبانه في برنامج "مع شبانه" على صفحات الخليج 365 أن مسئولي اتحاد الكرة أكدو لمسئولى الاتحاد الاماراتى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد مباراة السوبر وأن الأولوية حاليًا لاستئناف الدورى وإنهائه في أكتوبر المقبل، ثم تحديد موعد مباراة السوبر ومباريات كأس مصر بعد ذلك.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساء، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.