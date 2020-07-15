شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنش وساسي وطارق حامد يوجهون رسالة لجماهير الزمالك "تحت الماء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، من تحت الماء، خلال استجمامهم في حمام السباحة بفندق إقامة الفريق الأبيض، داخل معسكر الإعداد في برج العرب، حيث يستعد لاعبو الزمالك لاستئناف النشاط الكروي يوم 6 أغسطس المقبل بعودة مسابقة الدوري العام بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، خلال استجمامه مع التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد، حيث نزل الثلاثي أسفل المياه ليحتفل كل منهم بطريقته الخاصة عند الانتصار أو إحراز الأهداف.

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وينتظم لاعبو نادى الزمالك المقام حاليًا فى معسكر برج العرب استعدادًا للدورى العام، حيث انضم محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء، والذى كان قد تعرض فى وقت سابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تتحول نتائجه إلى سلبية ويستكمل شفاءه، كما عاد فرجانى ساسى إلى الفريق بعدما كان قد سافر فى بداية أزمة كورونا إلى تونس، ومن المقرر أن يعود أشرف بن شرقى فى وقت قريب للانتظام فى تدريبات الزمالك، حيث يخوض الفريق مرانه على فترتين.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الفريق الحالى، حيث أنهى جهاز الفريق الأبيض الاتفاق على ودية مع سموحة، يوم الأحد المقبل، وجارٍ الاتفاق على ودية أخرى يوم 23 من شهر يوليو الجارى ستكون بمثابة ختام للمعسكر.

وحرصت إدارة الزمالك والجهاز الطبى على تحصين اللاعبين بمجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على رأسها إقامة كل لاعب فى غرفة بمفرده فى معسكر برج العرب بالإضافة إلى توفير كل طلبات الجهاز الفنى من مطهرات فى أرض الملعب أو أى أمور خاصة بالحفاظ على اللاعبين سواء من توفير أجهزة اللياقة البدنية فى أماكن مفتوحة فى الملعب لتنفيذ كل التعليمات الاحترازية مع إجراء مسحة جديدة أمس خاصة بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين خلال المعسكر على أن يخضع اللاعبون لتحاليل جديدة قبل وبعد المباريات الودية المقبلة للفريق.