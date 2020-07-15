شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: وسطاء يعرضون دونجا على الزمالك مقابل 30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف ”الخليج 365” عن أن نادي الزمالك تلقي عرضين من وسطاء صفقة ضم نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز للانضمام للقلعة البيضاء يأتي العرض الأول بضم اللاعب من ناديه مقابل سداد 30 مليون جنيه بينما جاء العرض الثاني بضم اللاعب مقابل 25 مليون جنيه وعرض خدمات ثنائي من لاعبي الأبيض المعارين علي بيراميدز.

أضاف شبانه في برنامج "مع شبانه" على صفحات الخليج 365 أن إدارة الزمالك تناقش عروض الوسطاء من أجل الدخول في تفاوض لحسم الصفقة خاصة بعد عقد جلسة مع اللاعب شهدت الاتفاق حول كل التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق الأبيض، وهو ما أكده أمير مرتضى المشرف على الكرة في تصريحات سابقة له .

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لمتابعة لايف محمد شبانه

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساء، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.