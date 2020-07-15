شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الرابعة للاعبى سموحة للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتائج المسحة الطبية الرابعة التي خضع لها لاعبو سموحة مؤخراً سلبية، لتكون بذلك جميع التحاليل الثلاثة التى خضع لها لاعبو الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري بقيادة حمادة صدقي، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، فيما يواصل فريق سموحة، تدريباته استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز، والمقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق الأسبوع المقبل، لتجهيز اللاعبين لمسابقة الدوري وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، أعلنت عن عودة مسابقة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، بالمباريات المؤجلة وأن مسابقة الدوري الممتاز متوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

قرر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة غربلة اللاعبين المحترفين بالفريق خلال باقى مباريات الدورى المقرر عودتها فى السادس من أغسطس المقبل حتى يقوم بكتابة احتياجاته بنهاية الموسم فى ظل رغبته فى التعاقد مع لاعبين أفارقة دوليين للإستفادة منهم بالشكل الكافى وتقديمها إلى مجلس إدارة النادى.

ويضم فريق سموحة عدد من اللاعبين الأفارقة لم يستفد منهم بالشكل المطلوب ولم يلفت أى من اللاعبين الأنظار خلال الموسم الكافى على الرغم من أن الفريق السكندرى كان معروف عنه تعاقده مع لاعبين من الطراز الأول ومنهم من احترف أوروبيا من بوابة سموحة.

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من ناحية أخرى قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إنه تحدد يوم 23 يوليو الحالى موعدًا لخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال اأفريقيا، وأضاف عبد الحفيظ أنه تم الاتفاق على خوض مباراة سموحة الودية على ملعب التتش بالجزيرة.

ينتظر الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حمادة صدقى تحديد مواعيد استكمال الدورى من لجنة المسابقات باتحاد الكرة لتحديد موعد المعسكر المغلق الذى سيقيمه الفريق بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المسابقة بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتوقف النشاط الكروى من منتصف مارس الماضى.

وأعلن الجهاز الفنى لسموحة عن إقامة ثلاث وديات مع الأهلى وحرس الحدود والاتحاد السكندرى لتجهيز اللاعبين على الشكل الأمثل، فى ظل تراجع المستوى الفنى والبدنى جراء الراحة التى حصل عليها اللاعبون.