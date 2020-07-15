اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء أبرزها، أجاى وجيرالدو يفاجئان الأهلى بهذا الطلب قبل عودة الدورى، ومران الأهلي.. فقرة بدنية وأخرى للتصويبات و"تراي ماتش"، والخطيب يوجه منابر الأهلي الإعلامية بعدم تناول أي معلومات عن تحقيقات النيابة. أجاى وجيرالدو يفاجآن الأهلى بهذا الطلب قبل عودة الدورى Advertisements تقدم الثنائي الأفريقي المحترف في صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جونيور أجاى وجيرالدو، للحصول على راحة من التدريبات الجماعية والسفر إلى بلادهما..

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