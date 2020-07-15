شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف ”الخليج 365” عن أن نادي بنفيكا البرتغالي يقف حائلاً قويًا أمام الأهلي لتدعيم جبهتيه اليمني واليسري، بعد اهتمام النادي البرتغالي بـ لاعبين يعدان من أهم اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، على رأسهم رمضان صبحي جناح أيسر هيدرسيفيلد الإنجليزي والمعار للأهلي حتى نهاية الموسم والذى يعد أحد أهم أهداف نادي بنفيكا في الوقت الذي يسعى الأهلي لضم اللاعب نهائيًا بمجرد انتهاء فترة الإعارة.

تابع شبانه في لايف ”الخليج 365” عبر برنامج مع شبانه: نفس الحال ينطبق على كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار لانبي والذي يعد واحدًا من أهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي والذي وقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، حيث يرغب بنفيكا أيضًا في قضاء كريم فؤاد لفترة معايشة هناك، تمهيدًا لضمه بشكل رسمي.

لمتابعة لايف محمد شبانه

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أضاف شبانه فى لايف " الخليج 365 "أن رحيل رمضان صبحي عن الاهلي الموسم المقبل ستكون خسارة كبيرة على الرغم من التدعيمات الكبيرة للأهلي مؤخراً بضم طاهر محمد طاهر من المقاولون و من قبله محمود كهربا من الزمالك.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساء، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.