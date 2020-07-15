شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: بيراميدز جديد يظهر في الدوري المصري قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي والناقد الرياضى محمد شبانه في لايف ”الخليج 365” على صفحات ”الخليج 365” عن أن هناك نادي بيراميدز جديد سيظهر في الدوري المصري بعد نية مسئولي نادي مصر المقاصة بيع النادي لمستشمرين أجانب أو عرب خلال الفترة المقبلة .

تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365”، أن هناك أزمات مالية كبيرة تواجه نادي مصر المقاصة والدليل عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم منذ فترة طويلة، وتم عرضه للبيع خلال الفترة الماضية وهناك مفاوضات دائرة حاليًا، وسيتم طرح نسبة الـ70% من نسبة شركة المقاصة للبيع، ومن المرجح أن يظهر نادي بيراميدز جديد خلال الفترة المقبلة، ويتم تدعيمه بصفقات سوبر تنافس الأهلي والزمالك .

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساء، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.