شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودى: أزارو على خُلق ولديه الحق في مقاطعة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودى، السبب الحقيقى وراء انقطاع المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى المعار لصفوف الاتفاق حتى نهاية الموسم الحالى، عن تدريبات الفريق السعودى، مؤكدًا أن سبب انقطاع اللاعب عن التدريبات يعود لانتهاء عقد استعارته فى نهاية شهر يونيو الماضى، لذلك لم يعد اللاعب للمران لحين تحديد موقفه.

وأضاف خالد الناصر خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أنه يتم فى الوقت الحالى التفاوض مع الأهلى حول تمديد استعارة أزارو لعدة شهور ولحين انتهاء الموسم الكروى الحالى الذى تعطل بسبب انتشار فيرس كورونا، قائلاً: "علاقتنا جيدة جدًا مع مسئولى الأهلى، فهم يمتلكون إدارة على أعلى مستوى من الاحتراف ومتفهمين الوضع الحالى، ومازلنا فى مرحلة المفاوضات".

تابع أمين عام المجلس التنفيذى للاتفاق السعودى، إنه لا صحة للتقارير الصحفية التى أشارت إلى أن أزارو لن يلعب مرة أخرى فى السعودية بسبب انقطاعه عن التدريبات، موضحًا إن اللاعب انقطع وفقًا لنص العقد، لاسيما إنه لاعب محترف وعلى خُلق ولا يمكن أن يقوم بتلك الأفعال بدون وجه قانونى.

ورحب الأهلى فى بداية المفاوضات بمد إعارة أزارو، إلا أن تأخر الاتفاق فى تسديد باقي مستحقات الصفقة والمقدرة بـ100 ألف دولار بداعى معاناة النادى من أزمة مالية، جعلت الأهلى يجمد المفاوضات فى الوقت الذى لم يحصل اللاعب أيضاً على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، ورفضت لجنة التخطيط رحيل وليد أزارو لأنها ترى أنه مكسب كبير وستمثل عودته إضافة للفريق وهو ما تم نقلة لمحمود الخطيب رئيس النادي والذي نجح في اقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمنح فرصة جديدة للاعب واجهاض الخلافات بينهما.

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وأكدت اللجنة أنه من الأفضل عودة أزارو بدلاً من ضم لاعب أجنبى جديد سيحتاج وقتاً للانسجام مع الفريق، كما أن المهاجم المغربى لديه خبرة جيدة بالمنافسات المصرية والأفريقية، وسبق وحصل على لقب هداف الدورى مع الأهلى.

وعن تفاوض الاتفاق السعودى مع محمد شريف لاعب الأهلى المعار لصفوف إنبى حاليًا، قال خالد الناصر إنه لا يمكن أن يتحدث عن تلك الأمور فى وسائل الإعلام سواء بالتأكيد أو النفى، قائلاً: "لا أستطيع التحدث عن تلك المسائل فى وسائل الإعلام، لكن ما يمكننى قوله إن أى لاعب ينضم لكتيبة النادى الأهلى سيكون محط إهتمام جميع الفرق لأن المارد الأحمر لا يضم إلا اللاعبين المميزون فقط".