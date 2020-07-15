شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد طلب ضم مهاجم المصري بعد اقتراب حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل إدارة النادي المصري البورسعيدي عن أن مسئولي الزمالك أعادوا فتح المفاوضات بشان ضم محمود وادي مهاجم الفريق إلي صفوف الزمالك في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، وقال المصدر إن مسئولي الزمالك يتابعون تطورات أزمة منع المصري من القيد من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" واقتراب حلها رسميًا، وهو ما جعل إدارة الزمالك تعيد فتح المفاوضات مرة أخرى وتجدد رغبتها في التعاقد مع محمود وادى، وذلك بعدما رفضت إدارة المصري في وقت سابق الاستغناء عن اللاعب قبل اقتراب حل ازمة القيد للتعاقد مع بديل سوبر له.

من ناحية أخرى قضى لاعبو الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك أوقات فراغهم على حمام السباحة، خلال تواجدهم فى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا ببرج العرب فى الإسكندرية، حيث استغل اللاعبون فترة عدم خوض التدريبات للاستمتاع بمياه "حمام السباحة" المتواجد فى الفندق، قبل العودة مجددًا للمران الجماعى استعدادًا لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، ونشر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مقطع فيديو قصير عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، خلال جلوسه تحت أشعة الشمس أمام حمام السباحة، كما ظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى خلال استمتاعه بالسباحة.

وينتظم لاعبو نادى الزمالك المقام حاليًا فى معسكر برج العرب استعدادًا للدورى العام، حيث انضم محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء، والذى كان قد تعرض فى وقت سابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تتحول نتائجه إلى سلبية ويستكمل شفاءه، كما عاد فرجانى ساسى إلى الفريق بعدما كان قد سافر فى بداية أزمة كورونا إلى تونس، ومن المقرر أن يعود أشرف بن شرقى فى وقت قريب للانتظام فى تدريبات الزمالك، حيث يخوض الفريق مرانه على فترتين.

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واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الفريق الحالى، حيث أنهى جهاز الفريق الأبيض الاتفاق على ودية مع سموحة، يوم الأحد المقبل، وجارٍ الاتفاق على ودية أخرى يوم 23 من شهر يوليو الجارى ستكون بمثابة ختام للمعسكر.