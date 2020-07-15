شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 14 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة التي جاء في مقدمتها، كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريب المسائي، وساسى يستمتع بالسباحة.. و"زيزو" تحت أشعة الشمس فى معسكر الزمالك، وعبد الغنى والونش فى نزهة على حمام السباحة بمعسكر برج العرب وجه ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، من تحت الماء، خلال استجمامهم في حمام السباحة بفندق إقامة الفريق الأبيض، داخل معسكر الإعداد في برج العرب، Advertisements

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