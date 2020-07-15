شكرا لقرائتكم خبر عن آرسين فينجر يشيد بالمدير الفني لاتحاد الكرة بسبب تنمية المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجهود الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، واتباعه لأحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب، حيث تلقى المدير الفني لاتحاد الكرة خطابًا من إدارة تنمية المواهب بـ"فيفا"، يحمل توقيع آرسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: "نحن في "فيفا" متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي "إيكو" لتحليل تطور أداء اللاعبين.

وتضمن الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة وتحديدًا المدير الفني لاتحاد الكرة: "يسرنا مشاركتكم في المشروع ونتطلع إلى العمل معكم ومع أكاديمياتكم لتطوير هذه المبادرة"، وأوضح الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، في تصريح لـ"الموقع الرسمي للاتحاد"، أن خبراء الفيفا فوجئوا بأن 80% من البرامج المخصصة لتحليل أداء وقياس تطور المراحل السنية التي يعملون على نشرها في العالم، موجودة بالفعل لدى الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "هذه البرامج مخصصة للمراحل السنية بداية من الأكاديميات، ومختلف الأعمار السنية، وهناك خطط مستقبلية موضوعة وجاهزة للتطبيق".

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يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء بالمقر الرئيسي للاتحاد يعلن خلاله الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد عن المسابقات التي ينظمها الجبلاية للمراحل السنية في الموسم الجديد 20-2021 ، فيما أكد مسئولو اتحاد الكرة أن جدول الدورى الممتاز سيتم إعلانه فور وصول الموافقات الأمنية عليه، حيث سيتم إرساله للأندية استعداداً لاستئناف المسابقة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن سبب تأخر إعلان الجدول هو عدم تحديد ملاعب نهائية لبعض الأندية، مثل أسوان والمصرى البورسعيدى وطنطا، وأنه يتم حاليًا إنهاء هذه الأمور مع الجهات الأمنية قبل إعلان الجدول بشكل رسمى.