شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة التونسى: طلبنا استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا قبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسى، أن هناك طلبا سابقا قُدم مع طلب الكاميرون لاستضافة نهائيات بطولة دورى أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أنه بعد أن اعتذرت الكاميرون عن استضافة المواجهات بسبب فيرس كورونا، من المفترض أن يتم التحول تلقائيًا إلى الملف التونسى نظرًا لتقديمه فى وقت سابق، وقبل أن تتقدم مصر بملف استضافتها للمباريات المتبقية فى البطولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة التونسى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أنه حتى الآن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لم يراسلنا لاستضافة البطولة، ونحن جاهزون لاستضافتها فور منحنا الضوء الأخضر من "كاف"، مشيرًا إلى أنه سيتشاور مع رئيس اتحاد الكرة التونسى من أجل تحديد ما إذا سيتم إرسال طلب أخر للاتحاد الأفريقى أم سننتظر لحين التحول للملف السابق تلقائيًا.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من الأهلي والزمالك (من مصر) والوداد والرجاء (من المغرب) ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بينما يصطدم الزمالك بالرجاء، ومن المقرر أن تقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة التنفيذية للكاف في يونيو الماضي.

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تابع أحمد قعلول حديثه، لافتًا إلى إنه فى حالة استقرار الاتحاد الأفريقى على استضافة تونسى لنهائيات دورى الأبطال، حينها سيتم دراسة إمكانية السماح بحضور عدد من الجماهير لمشاهدة المباريات من الملعب مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيرس كورونا.

وكان محمد فضل عضو اتحاد الكرة المصرى، أكد أن مسئولى الجبلاية أرسلوا خطابا رسميا للإتحاد الأفريقى لاستضافة الدور نصف النهائى والنهائى لدورى أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون عن استضافتها بسبب وباء كورونا بعد الحصول على موافقة الدولة المصرية.